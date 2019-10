Serviceclub Rotary zoekt nieuw bloed SVR

07 oktober 2019

12u39 1 Tielt Serviceclub Rotary Tielt stelde onlangs een vernieuwd bestuur voor en lanceerde meteen ook een oproep naar nieuwe leden.

Grégoire De Kemmeter volgt Erwin Vande Capelle op als voorzitter en geeft op zijn beurt volgend jaar de fakkel door aan Peter d’Haeyere. “Met onze werking steunen we verschillende projecten en organisaties”, zegt De Kemmeter. Zo zetten we in op drugspreventie in scholen, steunen we de Kerstcorrida en organiseren we jaarlijks de Classic Rally voor mensen met een beperking, om maar enkele zaken te noemen. Een van de grote pluspunten binnen onze werking is de bijzondere mix van doorwinterde ervaring en jeugdig enthousiasme. Onze 57 leden zijn niet alleen een klankbord voor elkaar, maar ook vrienden voor het leven. Enthousiaste jonge leeuwen die hun talent willen ontwikkelen zijn bij ons meer dan welkom.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via gregoire@dekemmeter.be.