Serviceclub De Ronde Tafel schenkt 8.000 euro cadeaubonnen aan de Tieltse zorgverleners Sam Vanacker

02 april 2020

15u08 0 Tielt Serviceclub De Ronde Tafel schenkt alles samen voor 8.000 euro aan Tieltse cadeaubonnen aan de zorgverleners van het Sint-Andriesziekenhuis. “We willen het Tieltse zorgpersoneel dat momenteel in de frontlinie strijd levert tegen Covid-19 een hart onder de riem steken”, zegt voorzitter Nicolas Pelckmans.

Elk jaar maakt de Ronde Tafel van Tielt, een serviceclub voor jonge ondernemers, een aanzienlijk bedrag vrij voor vzw’s, acties en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij. Dit keer besloot de club een deel van het geld te gebruiken voor de professionals die in eerste lijn geconfronteerd worden met het coronavirus. Concreet krijgen alle zorgverleners in het Sint-Andriesziekenhuis, alle apothekers, alle thuisverplegers en huisartsen in Tielt een Tieltse cadeaubon ter waarde van 25 euro.

Tweeledig doel

“Hiermee willen we niet alleen onze waardering uiten voor het zorgpersoneel, maar willen we ook de Tieltse handelszaken steunen die hun deuren momenteel gesloten moeten houden of die onder extreem moeilijke omstandigheden moeten werken”, zegt Nicolas Pelckmans. “Door een bedrag van 8.000 euro te spenderen in de lokale economie hopen we dat een veelvoud van dit bedrag aan uitgaven bij de lokale handelaars zal ontstaan.”

Tegelijk roept De Ronde Tafel collega-clubs op om hetzelfde te doen. “We hopen andere serviceclubs of verenigingen te kunnen inspireren met deze actie”, zegt voorzitter-elect Steve Snauwaert. “Dit is een uitgelezen kans om iets te ondernemen voor zij die ons vandaag beschermen of ondersteunen in de strijd tegen COVID-19.”