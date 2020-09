Septemberkermis verhuist naar Maczekplein Sam Vanacker

24 september 2020

08u31 0 Tielt De septemberkermis zal op 26, 27 en 28 september niet op de markt te vinden zijn, maar wel op het Generaal Maczekplein. Door de grotere ruimte kunnen de kramer er verder uit elkaar staan en kan er meer afstand bewaard worden.

De kermiszone wordt afgesloten en er komt een aparte in- en uitgang met eenrichtingsverkeer. Pijlen op de grond zullen bezoekers de juiste richting wijzen. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen boven de 12 jaar. Met onder meer een visspel, schietkraam, lunapark en autoscooters zullen er zeven kramen te vinden zijn. Het oliebollenkraam bevindt zich om praktische redenen buiten het parcours. Wie ter plaatse oliebollen wil eten, kan dat mits het achterlaten van zijn of haar contactgegevens. De kermis wordt beschouwd als buitenevenement, wat betekent dat er maximaal 400 bezoekers toegelaten zullen worden.

De kermis is open op zaterdag tussen 15 en 23 uur, op zondag tussen 14 en 22 uur en op maandag tussen 16 en 20 uur. Zowel op zaterdag als op zondag krijgen de eerste 150 kindjes een gratis drankbonnetje.