Schuilhokken voor zwerfkatten nog niet geplaatst: “Bang dat ze verdwijnen” Sam Vanacker

04 oktober 2019

10u19 1 Tielt Alle Vlaamse gemeenten konden deze zomer twee schuilhokken voor zwerfkatten bestellen bij de Vlaamse overheid. Ook Tielt bestelde die en heeft de hokken sinds augustus in huis, maar de hokken staan voorlopig nog steeds bij de technische dienst van de stad. Volgens schepen van Dierenwelzijn Joris Vande Vyvere (CD&V) is het niet evident om er een geschikte plaats voor te vinden.

Oppositieraadslid Henk Mauws (N-VA) bond de spreekwoordelijke kat de bel aan op de gemeenteraad. “De Vlaamse gemeenschap stelde per gemeente twee gratis kattenschuilhokken ter beschikking. Omdat ik de hokken niet gezien heb, veronderstel ik dat Tielt geen bestelling heeft gedaan.” Schepen Joris Vande Vyvere (CD&V) reageerde dat Tielt een van de eerste gemeenten was die de hokken besteld had, maar dat ze inderdaad nog niet gebruikt werden. “We gaan nu na waar we ze het best zetten. Het zijn per slot van rekening heel mooie hokken met een waarde van 310 euro per stuk. Omdat we liever niet hebben dat de hokken plots voetjes zouden krijgen, willen we ze het liefst op een plaats zetten waar sociale controle is. We zijn nog op zoek naar een geschikte plek. Suggesties zijn welkom.”