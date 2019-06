Schuiferskapelse krijgt duwtje in de rug van 50.000 euro voor opstart kinderboerderij Sam Vanacker

27 juni 2019

16u16 0 Tielt Joke Goemaere (31) uit Schuiferskapelle heeft in het kader van Leader Midden-West-Vlaanderen 50.000 euro subsidies binnen gehaald voor de uitbouw van een kinderboerderij in haar achtertuin in de Dosseweg. Het gebeurt zelden dat particulieren die subsidie krijgen. “Een heel aangename verrassing. We hopen in de paasvakantie van 2021 de eerste kinderen te kunnen ontvangen, al is er nog veel werk voor de boeg”

Joke Goemaere en haar man Augustijn Kindt kochten twee jaar geleden een vervallen hoeve in de Dosseweg met een bijhorende schuur en een achterliggende lap grond van vierduizend vierkante meter. Ze verbouwden het oude huis en Joke en haar gezin namen er vier maanden geleden hun intrek. “Van meet af aan was het de bedoeling om een projectje te starten met de schuur en de tuin”, vertelt Joke. “We houden van de natuur en van kinderen en dit leek ons een fantastische plek voor een kinderboerderij. Tot voor kort was dat een langetermijnplan, maar dankzij de Leadersubsidies komt alles nu in een stroomversnelling terecht.”

Streekproducten in cafetaria

Vanaf 2021 zal het domein tijdens schoolvakanties open gesteld worden voor iedereen om er te genieten van boerderijdieren, van een natuurlijke speelzone en van streekproducten in de cafetaria. “Het geld gaan we gebruiken voor de installatie van een bar, een keuken en sanitair in de schuur, terwijl er ook stallen en omheiningen komen voor de dieren en speeltuigen voor de kinderen. Doorheen het jaar wil ik dan educatieve workshops voor kleuters en lagereschoolkinderen organiseren, zowel ter plekke als op verplaatsing. Die workshops zullen telkens op woensdagvoormiddag of donderdag plaatsvinden, want ik werk deeltijds als leerlingenbegeleidster en dat wil ik ook blijven doen.”

Verdediging voor jury

Het moet gezegd dat de aanvraagprocedure wel wat voeten in de aarde had. “Na een oproep te hebben gelezen naar projecten in het stadsmagazine besliste ik om het er op te wagen. Ik stapte met het idee naar de dorpsschool, naar het stadsbestuur van Tielt en naar het bewonersplatform van Schuiferskapelle, maar ik stelde het ook voor aan Natuurpunt en aan Inagro. Overal werd het verhaal positief onthaald en uiteindelijk mocht ik dan het project gaan verdedigen voor een provinciale jury. Vorige week kreeg ik dan het verlossende nieuws dat mijn dossier goedgekeurd was voor de Leadersubsidies. Ik was er misschien wat dromerig aan begonnen, maar het finale dossier was toch een stevige kluif van dertig bladzijden waar ik heel wat tijd in gestopt had. Af en toe was het door die administratieve molen wel eens zuchten, maar als je vol passie in iets gelooft, dan blijf je ervoor vechten. En dat loont.”

Ook subsidie voor Mivalti

In totaal krijgen vier verschillende plattelandsprojecten in de regio 287.873,93 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun. Twee ervan liggen in Tielt. Behalve 50.000 euro voor de kinderboerderij in Schuiferskapelle gaat er ook 42.500 euro naar centrum voor volwassenen met een beperking Mivalti. Met het ‘Belevingspad Gruuthuse’ wil de vzw er een aangepaste tuin aanleggen voor de eigen gasten waarbij ook de omgeving nauw betrokken is. Doel is om van de nieuwe tuin de spil te maken van inclusieve en participatieve activiteiten.

Nieuwe oproep naar projecten

Tegelijk met de toekenning van de subsidies lanceert de Leadergroep Midden-West-Vlaanderen een nieuwe oproep naar plattelandsprojecten die financieel ondersteund kunnen worden. Innoverende en uitdagende projectideeën kunnen tot en met 1 april 2020 ingediend worden via www.vlm.be. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat de projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de land-, tuin- en bosbouwsector, de promotie van de streekidentiteit ten goede komen of kwetsbaarheid in de plattelandsgemeenschap aanpakken.