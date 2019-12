Schuiferskapelle zamelt 93,15 kilo rosse muntjes in tegen kanker Sam Vanacker

04 december 2019

10u24 0 Tielt De ‘rostpot’-actie in Schuiferskapelle heeft liefst 93,15 kilo aan rosse centjes opgeleverd. Dat is ruim dubbel zoveel als tijdens de eerste actie drie jaar geleden.

In dorpscafé ‘t Een en ‘t Ander stond lange tijd een uit de kluiten gewassen ketel die dienst deed als recipiënt voor rosse muntjes. De schatting van de inhoud ervan was op zich het onderwerp van een pronostiek. Die ketel werd zondagochtend op een weegschaal getild en Schuiferskapelle klokte af op 93,15 kilogram. Een sterk resultaat voor het kleine Schuiferkapelle. In 2016 werd bij een gelijkaardige actie nog 44 kilo ingezameld.

Het geld is voor het Tieltse Vormings-en documentatiecentrum tegen Kanker (TVDK), al is het is nog even wachten op de telling van de bank om te weten welk bedrag de rosse centjes precies opleveren. De winnaar van de pronostiek is Henri Lanckriet. Hij wint een overnachting voor twee personen met ontbijt in het gastenverblijf van ’t Een en ’t Ander.