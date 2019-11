Schuiferskapelle verzamelt opnieuw ‘rostjes’ tegen kanker SVR

05 november 2019

13u10 0 Tielt Na het succes van de eerste ‘rostpot’-actie drie jaar geleden - toen werd 44 kilo ingezameld - legt Schuiferskapelle opnieuw rosse eurocentjes aan de kant voor het Tielts Vorming- en Documentatiecentrum tegen Kanker . Bijdragen kunnen nog tot 30 november binnengebracht worden bij ’t Een ’t Ander.

De afgelopen drie jaar konden de bezoekers van dorpscafé ’t Een en ’t Ander hun centjes deponeren in een grote bokaal en ondertussen staan terug tientallen kilo’s klaar voor het goede doel. Om hoeveel kilo het gaat, weten we op 1 december. Dan wordt de pot gewogen en overhandigd aan vertegenwoordigers van het TVDK. Voor het zo ver is, worden Kapellenaars opgeroepen nog eens op zoek te gaan naar rosse muntjes en die binnen te brengen.

Ideale gelegenheid

“Omdat de overheid vanaf 1 december alle cash bedragen wettelijk laat afronden tot op vijf centiem, is dit de ideale gelegenheid om nog wat moois te doen met die rostjes”, zegt Kapellenaar Bart D’Hooghe. “Al zetten we de actie ook na 1 december nog verder. Wie weet laat de conjunctuur dan wel toe om de muntjes van tien eurocent aan bod te laten komen.”