Schorriemorrieband lanceert YouTubefilmpjes met opdrachten voor kinderen Sam Vanacker

16 maart 2020

10u54 33 Tielt De Schorriemorrieband, de prettig gestoorde band die De Schorriemorrieband, de prettig gestoorde band die ontstond uit het kindertheater van Theater Dakwerken , zorgt er in deze coronatijden voor dat kinderen zich thuis niet hoeven te vervelen. De band pakt uit met YouTubefilmpjes met opdrachten voor kinderen.

Zondag lanceerden David Maertens en Bruno Tallieu de eerste opdracht. In het filmpje zien we hoe Bruno zich door het coronavirus steendood verveelt, waarop David - de wolf van het gezelschap - een idee krijgt. Het duo beslist om een kamp te bouwen, meteen ook de eerste opdracht voor de kinderen thuis.

Inzendingen van zelfgemaakte kampen zijn welkom via de Facebookpagina van de Schorriemorrieband of via schorriemorrieband@gmail.com. Na afloop van de opdrachtenreeks (en als het coronavirus bezworen is) maken de meest originele inzendingen kans op een huiskamerconcert van de Schorriemorrieband.