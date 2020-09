Schepen verdedigt 17-jarige dochter: “Onterecht gekruisigd op sociale media” Sam Vanacker

17 september 2020

09u22 0 Tielt De Tieltse schepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) en haar dochter Marthe (17), De Tieltse schepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) en haar dochter Marthe (17), een van de jongeren die vorige week besmet terugkeerde uit Portugal , kregen de voorbije dagen op sociale media veel kritiek te verwerken. Baert neemt het op voor haar dochter: “Marthe is geen feestbeest. Ze heeft al het mogelijke gedaan om de risico’s te beperken. Dit verdient ze niet.”

“Ik heb opmerkingen gelezen die beneden alle peil zijn. Als je in de politiek zit, zegt men dat je een olifantenhuid moet hebben. Daar ben ik eigenlijk niet helemaal mee akkoord, maar mensen moeten begrijpen dat kritiek bij tieners hard binnenkomt. Ik ken mijn dochter en ze is geen feestbeest. Aan poolparty’s heeft ze niet deelgenomen en ze bezocht slechts in beperkt gezelschap terrasjes. Moet je een 17-jarige die zo weinig aan haar laatste schooljaar in het middelbaar die trip ontzeggen? Marthe vertrok naar Portugal op een moment dat de Algarvestreek nog groen kleurde. Ze kozen niet voor een druk hotel, maar voor een appartementje, precies omwille van corona. Bij aankomst heeft ze me zelfs opgebeld om te zeggen dat het er drukker was dan ze had verwacht. Ik heb haar toen het advies gegeven om extra voorzichtig te zijn. Toen ze terugkeerde kleurde de streek echter oranje en daarom liet Marthe zich ook testen.”

“Dat ze online aan de schandpaal genageld wordt is compleet onterecht”, gaat de schepen verder. “Marthe volgde de regels en nam geen risico’s. Dat is ook op de vakantiefoto’s te zien. Ze deed alles juist. Dat ze gedemoniseerd wordt is niet alleen bijzonder laag, maar ook ronduit gevaarlijk. Wie weet zullen andere jongeren zich uit angst voor de negatieve reacties niet laten testen, met alle gevolgen van dien. We leven in een andere wereld. Omgaan met het coronavirus is het nieuwe normaal geworden. Een verkeerde hap lucht is genoeg om het virus te pakken te krijgen. Kruistochten voeren tegen besmette personen is niet aan de orde.” De schepen benadrukt dat zij en haar gezin ook veel berichten van steun kregen. “Mijn geloof in de mensheid heeft misschien een knauw gekregen, maar gelukkig zijn er ook andere, meer genuanceerde stemmen. Ook al roepen die wat minder luid op sociale media.”

Het verhaal van de schepen en haar dochter is vergelijkbaar met dat van Liesbeth (18) uit Waregem. Het meisje getuigde woensdag over haar trip naar Portugal. Dat deed ze onder een schuilnaam uit angst voor de reacties.