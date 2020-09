Schepen Roos Tack verliest echtgenoot Hubert Bovyn aan kanker Sam Vanacker

17 september 2020

17u34 0 Tielt Hubert Bovyn, gewezen zaakvoerder van Grondwerken Bovyn en de echtgenoot van Tielts schepen Roos Tack, heeft de strijd tegen kanker verloren. Hij overleed thuis in Kanegem omringd door zijn familie. Hubert werd 68.

“In 2014 al werd prostaatkanker vastgesteld bij mijn man. Uitgezaaid naar het beendergestel en ongeneeslijk”, vertelt Roos Tack. “Vier jaar hebben we dat eigenlijk stil gehouden. Hubert wou verder blijven werken en behalve de kinderen was er eigenlijk niemand die het wist. Het was ook niet te zien aan hem. Tot 2,5 jaar geleden de chemo opgestart werd. Zijn haar zou uitvallen en op dat moment zou de ziekte ook zichtbaar worden. Maar Hubert heeft zo lang mogelijk doorgewerkt. Zelfs tijdens de behandelingen kluste hij nog bij de kinderen, zowel bij onze oudste zoon, die ons bedrijf ondertussen overnam, als bij de jongste, die landmeter is geworden. Hij was trots op allebei.”

Maar gaandeweg ging Hubert achteruit. “Op 4 december 2019 is men met de chemobehandelingen gestopt. En toen is hij langzaam maar zeker achteruit beginnen gaan. Al is alles uiteindelijk toch heel snel gegaan. In de nacht van dinsdag op woensdag heb ik de hele nacht thuis bij hem gewaakt. Woensdagochtend gleed hij in een coma. Op 9 september rond 15 uur is hij hier in Kanegem overleden. Omringd door familie. We hadden verwacht dat we nog wat meer tijd zouden hebben. Zelfs de dokters waren verbaasd over de snelheid waarmee hij plots achteruit ging.”

Mislukte pudding

Hubert werd op 16 september in intieme kring begraven. “Het is niet gemakkelijk. Maar Hubert zal altijd in mijn herinneringen en in die van de familie verder leven. We houden ons vast aan de vele mooie momenten die we samen hadden. Vandaag had ik mijn twee kleindochters over de vloer. We hebben samen herinneringen opgehaald. Over hoe ze vroeger samen met opa eens pudding hadden proberen te maken. En over hoe die pudding mislukt was.”