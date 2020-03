Scheermesjes blijven populair bij winkeldieven: drie Georgiërs gesnapt VHS

14 maart 2020

16u58 5

In de Carrefourvestiging in Tielt zijn vrijdag drie Georgiërs op heterdaad betrapt toen ze scheermesjes hadden gestolen. Het trio werd meegenomen door de politie. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze nog voor andere gelijkaardige feiten in aanmerking komen. De verdachten blijven voorlopig ter beschikking van het parket. Scheermesjes zijn al vele jaren populair bij winkeldieven, omdat ze waardevol maar tegelijkertijd ook klein zijn en dus relatief makkelijk te stelen.