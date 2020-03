SartoTV brengt boodschappen, wensen en groetjes op de schermen van coronapatiënten: “Alles is welkom om de isolatie te helpen doorbreken” Sam Vanacker

31 maart 2020

12u23 3 Tielt Wil je de coronapatiënten in het Sint-Andriesziekenhuis een hart onder de riem steken? Of heb je een boodschap voor een familielid of vriend die in het ziekenhuis ligt? Dan staat het team van SartoTV voor je klaar. De televisieomroep van het ziekenhuis is op zoek naar hartverwarmende filmpjes voor de patiënten.

SartoTV (Sint-Andries Radio- en Tv-Omroep) staat vooral bekend om hun opnames van nieuwjaarswensen van kinderen. Al dertig jaar lang zenden ze die wensen telkens op nieuwjaarsdag uit op het interne tv-circuit van het ziekenhuis en in het naastgelegen woon-en zorgcentrum. Dit keer schakelen ze die ervaring in om de geïsoleerde coronapatiënten in Tielt een hart onder de riem te steken.

Isolatie doorbreken

“We roepen iedereen op om massaal korte filmpjes te maken en in te sturen”, zegt Ludwig Van Severen van SartoTV. “Van die filmpjes gaan we een montage maken die continu te bekijken is op de 250 schermen in alle kamers van de patiënten, ook in de corona-afdelingen. Alles is welkom. Aangezien de beelden voor iedereen uitgezonden worden hoeven het geen persoonlijke boodschappen te zijn. Denk aan beelden van leven, van spelende kinderen of van bloemen. Ook toneelstukjes, muziekstukken, liedjes of tekeningen of gewoon de groetjes zijn welkom. Alles om de isolatie van de patiënten wat te doorbreken.”

Twee cycli per week

De traditionele nieuwjaarswensen van SartoTV worden zowel in het ziekenhuis als in het woonzorgcentrum uitgezonden, maar om praktische redenen kan dat laatste nu niet. “We hebben toegang tot het interne tv-circuit van het ziekenhuis, maar in het rusthuis gingen we daarvoor fysiek ter plaatse met een dvd. Dat zit er nu niet in, dus houden we het bij het ziekenhuiscircuit. We hopen afhankelijk van het aanbod donderdag al te kunnen starten met de eerste montage. Daarna gaan we telkens op maandag en op donderdag de beelden verversen. Hetgeen voor donderdag wordt ingestuurd wordt op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag doorlopend uitgezonden, hetgeen voor maandag ingestuurd wordt zenden we dan op dinsdag, woensdag en donderdag uit.”

Filmpjes zijn welkom op info@sarto-tv.be, best via Wetransfer of Maildrop. We geven nog enkele technische richtlijnen mee. Creatieve beelden mogen maximaal drie minuten duren, voor gesproken boodschappen is de limiet dertig seconden. Wie filmt met de smartphone houdt de telefoon best horizontaal. De boodschap mag patiëntgericht zijn maar mag om privacyredenen geen familienaam of adres bevatten.

