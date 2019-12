SartoTV brengt al dertig jaar nieuwjaarswensen in beeld Sam Vanacker

13 december 2019

17u17 1 Tielt Kinderen uit de ruime Tieltse regio kunnen straks weer hun nieuwjaarswensen voor de camera’s brengen van SartoTV. De televisieomroep van het Sint-Andriesziekenhuis vertoont dan al voor het dertigste jaar de wensen op nieuwjaarsdag aan de patiënten via het interne tv-circuit van het ziekenhuis.

Het SartoTV-team verwelkomt alle kinderen tussen 2 en 14 jaar op vrijdag 27 december vanaf 17 uur in de Ensorzaal van rusthuis Sint-Andries in de Krommewalstraat. Vooraf inschrijven hoeft niet. De kinderen treden op in volgorde van aankomst en krijgen een drankje en snoepje aangeboden. Achteraf krijgt iedereen een gratis dvd met de opnames in de bus. Presentatoren Lien Depauw en Andries Verlinden leiden alles in goede banen.

30 jaar traditie

Het gaat overigens om een jubileumeditie, want het programma werd voor het eerst in 1989 opgenomen en bestaat dit jaar dus dertig jaar. “Elk jaar zien we dat er ook kinderen aanwezig zijn waarvan er familieleden in het ziekenhuis verblijven of in het rusthuis wonen", vertelt regisseur Danny Verlinden. “Dankzij ons programma krijgen de papa’s, mama’s, oma’s of opa’s de nieuwjaarswensen van hun bengels al te zien en te horen nog voor de kinderen op bezoek zijn gekomen. We zenden de montage op nieuwjaarsdag namelijk doorlopend uit op het interne circuit van Sint-Andries. Het gaat om 66 televisietoestellen in het rusthuis en 230 toestellen in het ziekenhuis, zowel op de kamers, in de wachtkamers als op de afdeling nierdialyse. Ook via onze website is de uitzending te bekijken.”

Meer info op www.sarto-tv.be. Dany geeft nog mee dat de deur altijd open staat voor nieuwe medewerkers.