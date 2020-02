Sandra en Stefaan geven elkaar op 29 februari het jawoord: “Zo kunnen we ons jubileum om de vier jaar wat grootser vieren” Sam Vanacker

28 februari 2020

15u49 0 Tielt Sommige koppels mijden 29 februari als huwelijksdatum, anderen kiezen er bewust voor om elkaar op de schrikkeldag het jawoord te geven. Sandra Deproost (48) en Stefaan Degreve (39) behoren tot die laatste categorie.

Na een relatie van 3,5 jaar besloot het Tieltse koppel de stap te wagen. Zaterdagvoormiddag worden de ‘schrikkeltrouwers’ verwacht in Huis Mulle de Terschueren. “Ik wou al langer trouwen en op 3 januari is Sandra voor de bijl gegaan”, vertelt Stefaan. “Lang wachten is niet aan ons besteed en we kozen bewust 29 februari, toch een speciale dag”, vult Sandra aan. Voor de uitbaatster van wellnesszaak Eurobody in de Deken Darraslaan wordt het haar tweede huwelijk. “Niet iedereen kiest 29 februari uit als huwelijksdatum, maar dat maakt het net zo speciaal. Het leek ons ook een goeie reden om onze huwelijksverjaardag om de vier jaar ietsje meer in de verf te zetten. In gewone jaren gaan we het op 28 februari intiem houden, maar om de vier jaar mag het dan iets feestelijker zijn. Bovendien verjaart Stefaan op 27 februari. We hebben net zijn verjaardag gevierd. Hij is echter bijzonder slecht in het onthouden van andere datums. Met 29 februari zitten we op dat vlak dus wel veilig”, lacht Sandra.