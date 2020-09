Samenstelling Gecoro Tielt voor de tweede keer op rij vernietigd door gouverneur Sam Vanacker

Tielt Voor de tweede keer op rij is er iets fout gelopen bij de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Voor de tweede keer op rij is er iets fout gelopen bij de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). In mei werd het stadsbestuur een eerste keer terug gefloten door de provinciegouverneur , waarna de verkiezing van de leden van de adviesraad opnieuw moest gebeuren. Ook die nieuwe samenstelling is nu vernietigd na een klacht.

Dat meldt voorzitter van oppositiepartij Open Vld Guido Weustenraed. “De samenstelling was niet gemotiveerd en miste dus alle objectiviteit. Spijtig dat onze stad meer dan anderhalf jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraad nog altijd geen nieuwe commissie voor ruimtelijke ordening heeft. Het lijkt ons aangeraden dat de samenstelling van een belangrijk adviesorgaan door een maximaal aantal leden van de gemeenteraad gedragen wordt. We stellen dan ook voor om hier met de meerderheid over samen te zitten.”

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) bevestigt dat de gouverneur de samenstelling een tweede keer vernietigde. “Een spijtige zaak, want de verkiezing verliep nochtans volledig volgens de richtlijnen. De procedure zal echter inderdaad voor een derde keer doorlopen moeten worden. Wat de motivatie van de keuzes van de kandidaten betreft, ondertussen hebben we de potentiële kandidaten gevraagd om nog uitgebreidere achtergrondinfo over hun interesses en expertisegebieden te bezorgen. Tot er een nieuwe Gecoro is aangesteld, blijft de oude commissie overigens in voege.”