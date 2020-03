Ruiseleedse kroont zich tot eerste West-Vlaams kampioene UNO Sam Vanacker

08 maart 2020

11u47 0 Tielt Het eerste West-Vlaams kampioenschap UNO in Tielt was een regelrecht schot in de roos. Liefst 220 deelnemers, goed voor 36 tafels, namen het tegen elkaar op in de turnzaal van basisschool ‘t Nieuwland in Tielt. De winst ging naar Jeanne Blancke uit Ruiselede. Zij mag zich de allereerste West-Vlaamse kampioen UNO noemen.

Met 220 deelnemers was het evenement volledig volzet. Organisator Matthias Allegaert, die les geeft in ‘t Nieuwland en met het unieke evenement wat geld in het laatje wou brengen voor zijn deelname aan een Iron Man-triatlon, is erg tevreden. “Het was een topavond. Zoals ik had gehoopt ging iedereen echt helemaal op in het spel. Het was erg spannend, maar alles is correct en heel sportief verlopen. Of er volgend jaar een tweede editie komt? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Als het van de deelnemers afhangt alvast wel.”

Het kampioenschap startte met 36 tafels van zes personen, waarna de beste spelers per tafel telkens doorschoven naar een volgende ronde. Uiteindelijk namen de sterkste spelers het tegen elkaar op een finalewedstrijd. Die finale werd gewonnen door Jeanne Blancke uit Ruiselede. De tweede en derde plaats waren voor Heidi Lambert uit Oostrozebeke en Niels Nachtergaele uit Roeselare. Alle drie gingen ze met een unieke trofee naar huis