Ruben (26) komt tijdens nachtelijke rit met quad om het leven: “Harde werker die ook graag plezier maakte”

In Poesele, een deelgemeente van Deinze, is zaterdagnacht een 26-jarige jongeman uit Oostrozebeke om het leven gekomen bij een ongeval met een ‘Gator’, een soort quad met een dak. Ruben Nemegheer zat als passagier bij een vriend uit Aalter en kwam onder het voertuig toen het kantelde bij het draaien van rondjes – zogenaamde ‘donuts’. “Je hebt geen idee hoe hard het is een kind te moeten afgeven, in welke omstandigheden dan ook”, aldus een gekraakte vader Bart.