Rookstopproject verlengd tot januari SVR

05 december 2019

15u04 0 Tielt Wie de rookstopbeurs in de Europahal van november gemist heeft en wat extra motivatie kan gebruiken bij het stoppen met roken kan nog altijd rekenen op steun, want het Sociaal Huis verlengt de inschrijvingsperiode voor het project Tielt stopt Samen met Roken tot 3 januari.

‘Tielt stopt Samen met Roken’ is een gezamenlijke rookstoppoging waarbij (ex-)rokers door samen te stoppen minder snel geneigd zijn terug een sigaret op te steken. Wie inschrijft voor het gratis project krijgt motiverende mailtjes toegestuurd, moet twee korte vragenlijsten invullen en wordt uitgenodigd voor een tussentijds ontmoetingsmoment met alle deelnemers in februari. In mei is er dan een slotmoment. Inschrijven kan via het Sociaal Huis of met het online inschrijvingsformulier.