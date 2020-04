Rommelmarkt Kasteelstraat afgelast Sam Vanacker

27 april 2020

17u38 10 Tielt De grote rommelmarkt die traditioneel in juni in de Kasteelstraat in Tielt wordt georganiseerd, is afgelast. Dat laat de wijkwerking van de Orde van Roncesvalles weten.

Naar jaarlijkse gewoonte had er op zaterdag 20 juni een rommelmarkt met driehonderd standhouders moeten plaatsvinden in het stuk van de Kasteelstraat tussen de Vierhoek en de Holdestraat. Maar door de coronacrisis en het feit dat social distancing gerespecteerd moet worden is het evenement geannuleerd.