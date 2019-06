Rommelmarkt in Kasteelstraat SVR

18 juni 2019

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op zaterdag 22 juni een rommelmarkt georganiseerd in de Kasteelstraat in Tielt. De organisatie is in handen van de wijkwerking van de Orde Van Roncesvalles. In totaal worden driehonderd standhouders verwacht. De rommelmarkt vindt plaats tussen de Vierhoek en de Holdestraat en is te bezoeken tussen 6 en 19 uur.