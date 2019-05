Roemenen zoeken ’s nachts naar oud electro op containerpark VHS

26 mei 2019

19u16 0

In Tielt heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag twee Roemenen opgepakt die hadden ingebroken in het recyclagepark langs de Tenhovestraat. Dat gebeurde rond één uur ’s nachts. De Roemenen gaven toe dat ze op zoek waren naar oude computeronderdelen. De twee werden ondervraagd en mochten nadien beschikken. Ze zullen zich later wel voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. De politie onderzoekt ook of ze bij andere, soortgelijke inbraken en diefstallen op recyclageparken in aanmerking komen.