Rode Kruis verdeelt 4.500 stickers gratis in en rond Tielt en doet oproep naar giften Sam Vanacker

28 april 2020

13u11 0 Tielt Door het coronavirus pakt het Rode Kruis haar stickeractie dit jaar anders aan. In de plaats van de stickers op straat en op kruispunten aan de man te brengen, zullen er in de regio Tielt 4.500 stickers gratis in de brievenbussen worden gestopt, samen met een brief waarin het Rode Kruis een oproep doet naar giften.

Er waren al 770.000 stickers met Suske en Wiske in de hoofdrol gedrukt toen de coronacrisis in ons land uitbrak. In plaats van ze weg te gooien, geeft het Rode Kruis die nu cadeau. “Voor het werkgebied Tielt zullen er tussen 28 april en 12 mei 4.500 stickers in de brievenbussen terecht komen, samen met een warme oproep om de lokale vrijwilligers te steunen met een gift”, legt Nele Verhenne van het Rode Kruis Tielt uit. “Want ook al kunnen onze vrijwilligers dit jaar niet op pad om stickers te verkopen, ze zijn wel meer dan ooit nodig tijdens deze crisis. Spijtig genoeg hebben we niet genoeg stickers voor alle bussen. Wie geen sticker kreeg, kan er bestellen op de website van het Rode Kruis.”

Het geld dat in de regio Tielt wordt ingezameld zal gebruikt worden om nieuwe kledij te kopen voor de ambulanciers van de 112. In Tielt wordt die dienst overdag door het Sint-Andriesziekenhuis bemand, terwijl vrijwilligers van het Rode Kruis de nacht- en weekenddiensten voor hun rekening nemen.