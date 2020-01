Rode Kruis Tielt lanceert promofilmpje en zoekt nieuwe vrijwilligers Sam Vanacker

26 januari 2020

11u30 11 Tielt Het Rode Kruis van Tielt heeft zaterdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers een gloednieuw promofilmpje gelanceerd dat opgenomen werd in Tielt. Met het filmpje hoopt het Rode Kruis nieuwe vrijwilligers te vinden.

Het Rode Kruis van Tielt dankte tijdens de nieuwjaarsreceptie de vrijwilligers en legde de nadruk op het belang van de instroom van nieuwe vrijwilligers. “In totaal spendeerden 110 vrijwilligers in 2019 een deel van hun vrije tijd aan het helpen van de medemens”, aldus communicatieverantwoordelijke Nele Verhenne. “Sommigen gingen een praatje maken met patiënten of bewoners van het ziekenhuis of WZC of hielpen bij activiteiten. Anderen zorgden ervoor dat de bloedcollectes konden doorgaan. Onze ambulanciers sprongen uit hun bed en in de ziekenwagen voor de 112. De hulpdienstvrijwilligers op hun beurt stonden weer paraat op allerhande (sport)manifestaties, klaar om te helpen wanneer nodig.”

“Elke nacht verzorgen twee vrijwilligers van het Rode Kruis het dringend ziekenvervoer in de regio Tielt. In het weekend of op feestdagen zorgt een vrijwilliger samen met een ambulancier verbonden aan het Sint-Andriesziekenhuis voor permanentie, terwijl het ziekenhuis instaat voor dringend ziekenvervoer op weekdagen. Om de permanenties te blijven verzekeren, zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Enerzijds nieuwe mensen uit onze cursus Eerste Hulp - die start in het voorjaar 2020 - die willen doorstromen naar de hulpdienst en vandaar naar de dienst 112. Anderzijds vrijwilligers uit andere Rode Kruis afdelingen die beschikken over een geldige badge DGH en in Tielt ervaring wensen op te doen. Maar ook mensen met enkel interesse in onze hulpdienst zijn meer dan welkom.”

Huldiging

Naast de voorstelling van het filmpje werden tijdens de nieuwjaarsreceptie ook de vrijwilligers met een lange staat van dienst in de bloemetjes gezet en werden er eretekens uitgereikt. Op de foto zien we zittend Catharina Dehullu (afdelingsvoorzitster, 10 jaar), Nele Verhenne (verantwoordelijke C&W, 20 jaar), Marc Debels (40 jaar), Denise Bruyneel (15 jaar), Daniëla Despierre (40 jaar), Hilde De Brabandere (30 jaar), Maria Truyaert (45 jaar), Rita Clinckemaillie (40 jaar). Staand Marc Wittevrongel (verantwoordelijke dienst bloed), Ernest Waûters (erevoorzitter), burgemeester Luc Vannieuwenhuyse, secretaris Marie-Rose Allaert, Eveline Wielfaert (verantwoordelijke sociale hulpverlening en zorgbib), Johnny De Schutter (20 jaar), Lindsay Persyn (15 jaar), Filip Ledoux (verantwoordelijke hulpdienst), Stefaan Lambert (verantwoordelijke dienst vorming en dienst 112) en Peter Puype (penningmeester).

Wie mee zijn schouders onder de werking van het Rode Kruis wil zetten kan contact opnemen via pr@tielt.rodekruis.be of kan een kijkje nemen op de website van het Rode Kruis.