Rock@Schuiferskapelle uitgesteld Sam Vanacker

07 juli 2020

08u38 3 Tielt Nadat The Dirty Scums in mei al de derde editie van het driedaagse festival TieltRockt! en de vierde editie van Schuimend Klassiek moesten afgelasten, komt nu ook de twintigste editie van Rock@Schuiferskapelle in het vizier.

“Het zit niet mee voor de evenementensector. Een kleinschalig rockfestivalletje dat plaatsvindt in een knus zaaltje behoort nog altijd niet tot de toegelaten evenementen”, zegt Bart D’ooghe van The Dirty Scums. “Het is niet realistisch om vier vierkante meter per bezoeker te voorzien in een ruimte van honderd vierkante meter. Het is ook niet erg rockerig om bezoekers zich op voorhand te laten registreren en hen te laten stilstaan met mondmaskers op. Maar The Dirty Scums blijven niet bij de pakken zitten en we hebben alvast een optie genomen op 12 december, 16 januari en 23 januari voor Rock@Schuiferskapelle. De tijd zal uitwijzen welke datum kan geprikt worden.”

Bart geeft nog mee dat het zondagse pop-upcafeetje ‘In den Schuymenden Bierpot’ in Schuiferskapelle wel terug plaats zal vinden. Je kunt terecht in de Bilkbosstraat op zondagen 26 juli, 2 augustus, 16 augustus en 23 augustus. Een van de nieuwe zomerwandelingen van de Stad Tielt, met name de Dirty Scumwandeling, passeert er langs.