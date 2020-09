Robot Arthur begeleidt voortaan patiënten naar bestemming in Sint-Andriesziekenhuis: “Mensen worden er spontaan vrolijk van” Sam Vanacker

30 september 2020

19u08 0 Tielt De nieuwste medewerker van het Sint-Andriesziekenhuis is een robot. ‘Arthur’ ontvangt er voortaan patiënten en begeleidt die ook tot bij de juiste diensten in het ziekenhuis. Arthur valt alvast in de smaak. “We merken dat mensen heel vrolijk reageren als ze de robot op zich zien afkomen”, zegt financieel-administratief directeur Gerdy Dezutter.



Arthur zal werken op de eerste verdieping. Wanneer patiënten er aankomen, kunnen ze via een touchscreen het nummer van de route die ze moeten volgen ingeven. Die routes zijn voorgeprogrammeerd bij Arthur, waardoor hij de patiënten dan door de gangen tot aan de juiste locatie kan gidsen. Eens aangekomen op de bestemming neemt hij afscheid van de patiënten en keert hij automatisch terug naar het centrale punt.

“Een ziekenhuis is altijd een beetje een doolhof, zeker voor mensen die er niet vaak komen”, zegt Dezutter. “Arthur biedt daarbij hulp. Botsingen kunnen trouwens niet, want door sensoren ziet de robot ook eventuele obstakels, die hij dan automatisch ontwijkt. En als je hem blijft de weg versperren vraagt hij zelfs vriendelijk om hem door te laten. We hebben hem ondertussen een weekje in huis en de reacties zijn fantastisch. Als zijn batterij bijna op is, gaat hij vanzelf naar zijn laadstation terug.”

Ronde Tafel Tielt

De officiële naam van de robot is Cruzr. Het gaat om een servicerobot van UBTECH, die kan worden gebruikt in winkels, hotels, luchthavens en andere bedrijven, om met klanten te communiceren. De robot heeft een prijskaartje van 25.000 euro. Dankzij de spraakherkenning kan hij met klanten chatten en daarnaast beschikt Cruzr ook over videoconferentiemogelijkheden. “Als ziekenhuis willen we uiteraard inzetten op technologie die patiënten en zorgverleners ondersteunt, maar dergelijke investeringen zijn niet altijd evident. Via de Ronde Tafel van Tielt hebben we een bijdrage van 1.500 euro ontvangen, waardoor het in huis halen van deze technologie mogelijk werd. De verbaasde en blije reacties van de patiënten alleen al zijn de investering waard.”

Arthur is niet de eerste robotmedewerker in Vlaamse ziekenhuizen. In het UZ van Antwerpen wordt momenteel hetzelfde type robot uitgetest. Die beschikt, in tegenstelling tot Arthur, zelfs over een temperatuursensor waarmee hij koorts kan opmeten bij patiënten.