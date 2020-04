Rik Lemey verliest strijd tegen kanker Sam Vanacker

03 april 2020

17u29 6 Tielt Rik Lemey is woensdag overleden aan de gevolgen van kanker in het AZ Delta in Roeselare. De voormalige cafébaas van café Dzjings was amper 61 jaar.

Rik Lemey was een bekend gezicht in Tielt. Samen met zijn levenspartner Guy Ravelingien runde hij itussen 1976 en 1999 jongerencafé Dzjings in de Kortrijkstraat. Na een carrière als cafébaas ging Rik aan de slag als treinbegeleider. Maar het koppel bleef niet gespaard van tegenslagen. In 2015 werd kanker vastgesteld bij Rik en ook de gezondheid van Guy ging achteruit. Op 15 september 2018 moest Rik al afscheid nemen van zijn levenspartner. Op de rouwbrief van Rik Lemey staat de tekst “Hier ben ik dan maatje... voor altijd. We maken er een mooie reis van. Ik heb het je beloofd, nu blijf ik bij jou.”

De begrafenis gebeurt in familiekring. Giften zijn welkom op het rekeningnummer BE58 9733 8543 4079. Het geld gaat naar Premadasa Warsamana en diens familie, het pleeggezin van Guy en Rik in Sri Lanka. Online condoleren kan via de website van uitvaartzorg Viaene-Vinckier.