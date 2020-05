Reuzenhuis gaat samenwerken met academie voor lessen kunst Sam Vanacker

29 mei 2020

14u02 0 Tielt Vanaf september gaat een leerkracht van de Stedelijke Kunstacademie kunst-en cultuurlessen geven in Freinetschool Het Reuzenhuis. De scholen kunnen daarvoor rekenen op een subsidie van de Vlaamse cultuurcel.

Eerder werd al een gelijkaardige samenwerking op poten gezet met Campus De Reynaert en ook die aanvraag werd goedgekeurd en kan op Vlaamse steun rekenen. De samenwerking komt er in het kader van het ‘Kunstkuurproject’ van de Vlaamse Cultuurcel Canon. Drie schooljaren lang delen leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs hun ervaring met leerkrachten en leerlingen uit andere scholen of onderwijsinstellingen. De uren van de leerkracht worden betaald door de Vlaamse overheid, terwijl er ook een werkingstoelage van 995 euro per jaar voorzien wordt.