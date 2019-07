Restaurant QV SVR

03 juli 2019

10u17 0 Tielt Stefanie De Coninck (32) en Michaël Schoonaert (32) namen in 2015 tea-room QV over en maakten er een restaurant van. Het is een klein, maar gezellig plaatsje in hartje Tielt. Restaurant QV biedt een verfijnde keuken met focus op verse producten.

We worden bijzonder hartelijk ontvangen. Gastvrouw Stefanie legt uit dat alle gasten die avond buiten kunnen dineren door de hittegolf. Ze begeleidt ons naar een tafeltje op het ruime terras, dat begrensd wordt door een gezellige binnentuin. Een flink stuk van die tuin wordt ingepalmd door een moestuintje. De kaart van QV is beperkt, maar zo zien we het graag. We vinden er welgeteld twee voorgerechten, een tussengerecht, twee hoofdgerechten en een dessert. Gasten combineren die zelf tot een menu met drie, vier, vijf of zes gangen.

We starten met een aperitief van het huis. De inspiratie van het moment levert ons een gin-tonic met citrus en limoncello op. De gastvrouw brengt ons een bordje met amuses, waaronder een blaadje sla met mozzarella en geraspte kaas. Terwijl we wachten op het voorgerecht loopt het terras vol. QV opent meteen sterk. Gerijpte ham met asperges en Griekse yoghurt, afgewerkt met dukkah (een Arabisch specerijen- en notenmengsel, nvdr) en enkele mimosa-bloemetjes. De smaak van het zoute, gerijpte vlees wordt versterkt door de pittige kruidenmix en vormt een mooi contrast met de Griekse yoghurt. Een fantastisch voorgerecht. Ook bij mijn tafelgenote valt de combinatie in de smaak.

Het tussengerecht scoort minder. We krijgen een Thais slaatje 'Laab Moo'. In de praktijk een slahart met fijn varkensgehakt. Exotisch, maar que smakencombinaties lang niet zo verrassend als het voorgerecht. Het hoofdgerecht, dat ook de mosterd uit Thailand haalt, is wel leuk. Mechelse koekoek is niet het meest originele vlees, maar qua combinaties valt er wel wat mee te doen. De chef koos voor een geslaagde combinatie met 'tom kha', een kokossausje. Goed voor een zachte, lichte smaak. Perfect bij dit weer. De warme boontjes en de krieltjes passen er prima bij.

Het nagerecht dan. IJssorbet met rood fruit. Misschien een klassieker, maar na de Arabische notenmix, het Thaise gehakt en de kokoskip is het een perfecte afsluiter voor het culinaire rondreisje . QV brengt met verve een fijne, verse keuken met een scheutje originaliteit en een vleugje avontuur. Een aanrader.