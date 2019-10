Restaurant Norda zoekt overnemer SVR/CDR

10 oktober 2019

15u52 1 Tielt Lisa Van Hollebeke (30) en Stefaan Vanoverbeke (31) van restaurant Norda zijn op zoek naar een overnemer. Het koppel, dat het restaurant in de Krommewalstraat opende in maart 2016, wil naar eigen zeggen een nieuw hoofdstuk beginnen.

“Een einddatum is er voorlopig niet”, zegt Lisa. “Maar we hebben wel besloten wat anders te gaan doen. Wat dat zal zijn, ligt nog niet vast. We zien wel wat er op ons pad komt. In elk geval zijn we tevreden over wat we met Norda gedaan hebben de voorbije jaren. We hebben ons hart en onze ziel er in gestopt en het was een positief verhaal. Om persoonlijke redenen is het nu echter tijd om andere paden te bewandelen. Al blijven we sowieso nog wel even op post. Potentiële overnemers zijn vanzelfsprekend welkom.”