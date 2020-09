Renovatiepremie voor handelspanden uitgebreid Sam Vanacker

04 september 2020

15u01 1 Tielt De stad Tielt heeft het subsidiereglement voor de renovatie of vernieuwing van winkels en handelspanden uitgebreid en de toelagebedragen opgetrokken.

De premie voor het vernieuwen van een pand in het kernwinkelgebied bedraagt voortaan maximaal 1.200 euro, terwijl dat vroeger 971 euro was. Een tweede wijziging is dat ook Tieltse handelaars die niet in het kernwinkelgebied liggen nu aanspraak kunnen maken op een renovatiepremie van 600 euro. Nog nieuw is dat de premie voortaan cumuleerbaar is met andere premies, zoals de stedelijke vestigingspremie voor nieuwe handelszaken. Ook de voorwaarden voor die laatste premie werden aangepast. Minstens drie jaar in Tielt wonen is geen vereiste meer.