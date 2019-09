Renovatie inkomhal Gildhof gepland voor midden 2020 Sam Vanacker

03 september 2019

10u25 0 Tielt Nadat eerder de schouwburgzaal compleet gemoderniseerd werd zal tussen mei en juli 2020 ook de inkomhal van Cultuurcentrum het Gildhof onder handen genomen worden. Die werken stonden oorspronkelijk gepland voor deze zomer, maar door omstandigheden werden ze met een jaar uitgesteld. Het gaat om een investering van 262.724 euro.

De oorspronkelijk opzet was om de inkomhal meteen na de zaal aan te pakken, maar omdat maar één aannemer op het bestek antwoordde en bovendien een hoge prijs vroeg, besliste de stad om de werken een jaar uit te stellen. Het ontwerp en het bestek van de werken wordt komende donderdag voor de gemeenteraad gebracht. “De originele plannen zijn in feite niet veranderd”, legt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) uit. “Er komt onder andere een grote glazen draaideur aan de voorkant, de oude boogramen van de gevel zullen tot beneden worden doorgetrokken en de balie wordt aangepast. De afwerking zal gebeuren met de houtsoort die ondertussen ook al in de schouwburgzaal aanwezig is.”

“Idealiter kunnen de werken starten in de loop van mei 2020. Uiteraard proberen we om de hinder tijdens de werken te beperken zodat de werking van het cultuurcentrum zo weinig mogelijk in het gedrang komt. Op bepaalde momenten kan het wel zijn dat de achteringang gebruikt zal moeten worden door het publiek.”