Regina Pacis krijgt subsidie voor renovatie dak Sam Vanacker

22 april 2020

16u45 0 Tielt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) keurde een nieuwe investeringsgolf van 1,3 miljoen euro in 24 West-Vlaamse scholen goed. Ook Handelsinstituut Regina Pacis, het Sint-Jozefsinstituut en basisschool De Wijzer krijgen een deel(tje) van de koek.

De klaslokalen staan leeg door de coronacrisis, maar Vlaanderen blijft investeren in schoolgebouwen. Via Agion (het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs) kan Handelsinstituut Regina Pacis rekenen op een subsidie van 130.368,19 euro voor een grondige renovatie van het platte dak van het schoolgebouw. Daarmee is Regina Pacis een van de zeven scholen die meer dan 100.000 euro krijgt voor dringende herstellingen. Voor het Sint-Jozefsinstituut en basisschool De Wijzer gaat het om (veel) kleinere bedragen voor kleine herstellingen. Het SJI kan rekenen op 1.117,13 euro, De Wijzer krijgt een subsidie van welgeteld 44,07 euro.