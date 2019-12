Rechter ziet undercoverbeelden slachthuis Tielt niet als bewijsmateriaal, zaakvoerder krijgt wel boete voor onregelmatigheden met varkens Christophe Maertens

19 december 2019

12u17 4

De rechter in Ieper heeft donderdag de zaakvoerder van het Exportslachthuis in Tielt en het bedrijf zelf veroordeeld tot een boete van 16.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Het slachthuis werd echter niet veroordeeld op basis van de beelden die door een dierenrechtenactivist werden gemaakt. De rechter schrapte de beelden als bewijsmateriaal, onder andere omdat de man die de beelden maakte de privacy schond. Het slachthuis werd wel veroordeeld voor enkele onregelmatigheden die werden vastgesteld door inspecteurs van de voedselveiligheid. Later meer.