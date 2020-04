Recent heraangelegde Ringlaan moet hersteld worden Sam Vanacker

16 april 2020

16u33 24 Tielt Op maandag 20 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met herstellingswerken op de Ringlaan (N37) in Tielt. Het verkeer in beide richtingen zal anderhalve maand op een rijstrook moeten rijden. Het is opmerkelijk dat er nu al herstellingen nodig zijn, want de Ringlaan werd relatief recent nog volledig heraangelegd.

In de loop van 2016 en 2017 vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer de Ringlaan in verschillende fases, goed voor een kostprijs van 3,5 miljoen euro. Eind december 2017 werd de vernieuwde Ringlaan zelfs nog plechtig ingereden. Desondanks zijn er volgens Veva Daniels van AWV nu toch al weer kleine scheuren te zien in het asfalt. “De reden daarvoor is spijtig genoeg eenvoudig. Op het eerste zicht ziet de ringlaan er nu misschien prima uit, maar de aannemer die de heraanleg uitvoerde heeft dat niet fatsoenlijk gedaan. Tussen de verschillende asfaltvlakken zijn in de overgangen scheuren aan het ontstaan. Die zijn nog klein, maar om te voorkomen dat die scheuren groter worden moeten we nu ingrijpen en een extra beschermingslaag aanbrengen.”

De zone waar er vanaf volgende week gewerkt wordt bevindt zich tussen het kruispunt met de Egemsesteenweg en de Deken Darraslaan tot en met het kruispunt met de Ruiseleedsesteenweg. Tijdens de werken moet het verkeer in beide richtingen over een rijstrook. De werken worden kant per kant in twee fases uitgevoerd en zullen vermoedelijk tot eind mei duren, op voorwaarde van gunstige weersomstandigheden. Tussen 20 en 30 april is de rijrichting Deinze aan de beurt, tussen 4 mei tot midden mei wordt de richting Pittem aangepakt. Wanneer er wordt gewerkt op het kruispunt aan de Ruiseleedsesteenweg zal het verkeer moeten omrijden via de Galgeveldstraat.