Radio Meteor op zomertournee langs de kust

22 juli 2019

Tielt Lokale radiozender Radio Meteor trekt vanaf dinsdag op zomertournee. Met een mobiele radiostudio worden verschillende evenementen in onze provincie bezocht.

“We maken zomerse radio, onder meer vanuit enkele badsteden”, zegt Johan Laroy van Radio Meteor. “We ontvangen onder andere Sabien Tiels, Frank Galan, Paul Bruna en Miss Belgie in de studio.” De zomertournee start op 23 juli op de zeedijk in Nieuwpoort. Op zondag 28 juli staat de studio van Radio Meteor op Rock Petrol in Wingene, op 30 juli in het centrum van Nieuwpoort, op zondag 4 augustus op de zeedijk in Mariakerke en op 8 augustus staat de studio in Koksijde. Op 14 augustus in Aalter voor de Binck Bank Tour, op 16 augustus op het marktplein van Bredene, op 18 augustus op de zeedijk in Mariakerke, op maandag 26 augustus in Waregem en op 4 september wordt radio gemaakt in Wingene. Op 20, 21 en 22 september wordt verslag uitgebracht van op de Trade-beurs in Tielt.