Radio Meteor nodigt weer praatgasten uit, maar past programmatie aan door coronamaatregelen Sam Vanacker

19 juni 2020

09u30 0 Tielt Lokale radiozender Radio Meteor herneemt vanaf 11 juli het tweewekelijkse live praatprogramma ‘@The Studio’. Door de coronamaatregelen wordt de programmatie van de praatgasten aangepast. Zo wordt elke gast apart ontvangen en wordt de studio telkens ontsmet tussen de bezoeken door.

“Door de coronamaatregelen werden we de afgelopen maanden gedwongen ons live programma on hold te zetten, maar vanaf 11 juli gaan we weer van start, weliswaar onder voorwaarden”, zegt Patrick Bollaert van Radio Meteor. “Het programma zal te horen zijn op zaterdag tussen 9 en 12 uur, met maximum vier gasten per aflevering. Elke praatgast wordt apart ontvangen voor een gesprek van een kwartier, waarna een halfuur wordt ingepland om de studio te ontsmetten. We voorzien ook handgel voor zowel de gasten als de presentatoren. Het programma zal anders verlopen, maar zo kunnen we coronaproof heropstarten.” @The Studio is elke week live te volgen op www.radiometeor.com.