Raadkamer verlengt aanhouding van drugsdealer die tegen de lamp liep door samenscholingsverbod Siebe De Voogt

03 april 2020

15u31 0 Tielt Een 49-jarige Tieltenaar blijft een maand langer in de cel voor de verkoop van drugs. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Een buurtbewoner belde begin deze week de politie op, nadat hij drie mannen het appartement van de veertiger had zien binnengaan. Het bleek om afnemers te gaan.

Het samenscholingsverbod naar aanleiding van de coronacrisis deed de Tieltenaar maandagavond de das om. De man werd opgepakt in zijn flat op het moment dat hij drie afnemers op bezoek had. Eén van zijn buren had kort voordien gezien hoe de drie het gebouw waren binnengaan en had de politie verwittigd. In het appartement stelde de politie een duidelijke cannabisgeur vast. Ze vonden ook 280 gram speed, een kleine hoeveelheid cannabis en verschillende drugsattributen. De 49-jarige bewoner werd meegenomen voor verhoor en uiteindelijk door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van speed- en cannabisverkoop. Hij kreeg, net als zijn drie afnemers, ook een proces-verbaal voor een inbreuk op het samenscholingsverbod. In afwachting van het verdere onderzoek verlengde de raadkamer vrijdagmorgen de aanhouding van de veertiger met een maand.