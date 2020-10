PVDA Tielt toont Motorcycle Diaries in buurthuis Sam Vanacker

13 oktober 2020

11u54 0 Tielt De PVDA-afdeling van Tielt organiseert op vrijdag 23 oktober een filmavond in het Buurthuis in de Zwartegevelstraat. Ze vertonen de film Motorcycle Diaries, een moderne klassieker over het leven van de jonge Ché Guevara.

Motorcycle Diaries kwam in de zalen in 2004 en won dat jaar verschillende prijzen, onder meer op het filmfestival van Cannes. In de film, van de hand van regisseur Walter Salles, zien we hoe de jonge Che Guevara (gespeeld door Gael Garcia Bernal) samen met een vriend op roadtrip trekt door Zuid-Amerika. Tijdens die trip krijgt Guevara onderweg sympathie voor hardwerkende mensen het moeilijk hebben. Het worden ervaringen die uiteindelijk de kiemen leggen voor zijn latere ideologie als Cubaans revolutionair.

De film start om 19 uur. Reserveren vooraf is verplicht en het aantal plaatsen is beperkt tot 30. Je betaalt 4 euro, inclusief drankje. Meer info bij eva_feys@hotmail.be of 0498/833656.