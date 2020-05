Pv voor mannen die obscene gebaren maken naar jonge meisjes VHS

04 mei 2020

18u05 0 Tielt Twee mannen die op het recreatiedomein Watewy in Tielt obscene gebaren maakten naar twee minderjarige meisjes, zijn door de politie geïdentificeerd en op de bon geslingerd.

De twee slachtoffertjes werden verrast door het duo en schrokken zich een bult. Er volgde een aangifte bij de politie, waarop de wijkdienst belast werd met het onderzoek. Dat leverde ook resultaat op: de twee onbekende mannen werden geïdentificeerd en kregen een proces-verbaal wegens een niet-essentiële verplaatsing in tijden van corona. Of ze later ook gerechtelijk vervolgd worden, moet nog blijken.