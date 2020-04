Puzzels en tijdschriften gezocht voor schakelcentrum Sam Vanacker

07 april 2020

12u36 3 Tielt In het voormalige woon-en zorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke opent binnenkort een intergemeentelijk schakelcentrum voor de regio Tielt. Om ter plaatse voor wat ontspanning te zorgen voor de patiënten lanceren Tielt, Pittem en Ruiselede een oproep naar puzzels en recente tijdschriften.

Het schakelcentrum wordt een plek waar coronapatiënten opgevangen kunnen worden die het ziekenhuis mochten verlaten, maar nog niet sterk genoeg zijn om thuis te revalideren. “Naast de nodige medische zorgen willen wij de patiënten ook een aantal individuele ontspanningsmogelijkheden aanbieden en hen zo een hart onder de riem steken. Vandaar deze oproep. Wie volledige puzzels of recente tijdschriften liggen heeft, mag die ons bezorgen en wij zorgen ervoor dat ze goed terechtkomen. Schenk zaken die je zelf ook zou willen ontvangen, maar weet ook dat je ze niet meer terug krijgt.”

Tot 10 april

Puzzels en tijdschriften kunnen nog tot en met 10 april binnengebracht worden. In Tielt kan je ze achterlaten op een rek in het sas van de openbare bibliotheek op het Alexianenplein. In Pittem en Ruiselede kunnen ze in de inzamelcontainers gedeponeerd worden die aan de gemeentehuizen staan.