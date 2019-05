Provinciale commissie gaat zich buigen over verkeerssituatie Vierhoek na dodelijk ongeval Sam Vanacker

15u21 0 Tielt De provinciale commissie Verkeersveiligheid gaat zich buigen over de verkeerssituatie op het kruispunt van de Vierhoek in Tielt, waar de Sint-Michielstraat, Vredestraat en Stationsstraat samenkomen. Aanleiding is het dodelijke verkeersongeval van begin april.

Het kruispunt staat al langer te boek als een gevaarlijk punt en sinds het dodelijke ongeval op 5 april waarbij fietsster Veronique Vandenberghe (48) het leven liet staat een evaluatie en eventuele aanpassing van de verkeerssituatie terug hoog op de agenda. Begin mei hield de Fietsersbond er een wake en werd er een ghost bike geplaatst.

Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) laat weten dat de situatie dit najaar besproken zal worden op de provinciale commissie verkeersveiligheid. “Het leek ons het meest aangewezen om de situatie in z’n geheel te laten bekijken door experts. Pakweg zelf de fietssuggestiestrook breder maken leek ons niet de meest verstandige aanpak. Anderzijds zouden eventuele aanpassingen terug op een wachtlijst van het Agentschap Wegen en Verkeer terecht komen, maar via de provinciale Verkeerscommissie kan dat meteen vermeden worden.”

Die commissie is een orgaan waar relatief kleine verkeersingrepen met een budgettaire impact tot 500.000 euro besproken worden door experts. In dergelijke gevallen stelt AWV op vraag van een lokale overheid - in dit geval Tielt - een dossier samen met onder meer een ongevallenanalyse, foto’s en tellingen. De commissie bespreekt en evalueert de maatregelen en na groen licht kunnen die op heel korte termijn worden uitgevoerd.