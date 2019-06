Projectontwikkelaar Lafaut Projects verandert naam naar ‘Karolien Lafaut’ Sam Vanacker

13 juni 2019

12u38 5 Tielt De Tieltse projectontwikkelaar Lafaut Projects verandert de naam van het bedrijf naar ‘Karolien Lafaut’, de naam van de zaakvoerster. De projectontwikkelaar wil daarmee de nadruk leggen op een meer persoonlijke aanpak.

De naamsverandering gaat in vanaf 14 juni. Tegelijk lanceert het bedrijf ook een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. “Door mijn eigen naam op mijn bedrijf te kleven, leg ik de nadruk op onze aanpak en stijl”, legt Karolien Lafaut uit. “Ik heb een sterk team rond me en we hebben strategische toekomstplannen en een mooi groeiscenario voor ogen, maar de persoonlijke benadering zal altijd primeren.”

Karolien Lafaut leerde de kneepjes van het vak van haar vader en nam in 2005 de tak projectontwikkeling van het aannemersbedrijf van haar ouders over. Daar vloeide Lafaut Projects – nu dus Karolien Lafaut – uit voort. Als projectontwikkelaar bouwt het bedrijf residentiële projecten in West-Vlaanderen met een focus op Tielt en omstreken.