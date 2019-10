Procureur boos dat dief ondanks 46 veroordelingen opnieuw kon toeslaan: “Dankzij onze fantastische strafuitvoering liep hij vrij rond” Siebe De Voogt

10 oktober 2019

14u48 0 Tielt Sinds 1975 werd hij al 46 keer veroordeeld voor diefstallen, maar toch kon Maurice L. (63) uit Elsene twee jaar geleden weer toeslaan in vier Okay-filialen. “Dankzij onze fantastische strafuitvoering liep hij vrij rond”, deelde de procureur een sneer uit naar het strafuitvoeringssysteem in ons land.

Maurice L. (63) heeft de Luxemburgse nationaliteit, maar woont al sinds zijn jeugd in Elsene. In augustus en september 2017 sloeg de man vier keer toe in de Okay-filialen van Wingene, Tielt en Laakdal. Hij maakte daarbij champagneflessen en scheermesjes buit. “De man is in heel Vlaanderen gekend als dief”, vertelde de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Telkens geeft hij dezelfde uitleg: financiële problemen. Maar volgens mij is hij niets meer dan een gepatenteerde kleptomaan.”

De procureur deelde tijdens de zitting ook een flinke sneer uit naar het Belgische strafuitvoeringssysteem. Maurice L. heeft sinds 1975 namelijk al 46 veroordelingen opgelopen. “In 2015 liep hij onder andere dertig maanden cel op en een jaar later één jaar gevangenisstraf. Dankzij onze fantastische strafuitvoering was hij op het moment van de feiten op vrije voeten.”

Maurice L. hangt nu opnieuw een effectieve celstraf van twee jaar boven het hoofd. In januari 2018 kreeg hij in Brussel nog vierentwintig maanden cel, waarvan acht effectief, voor gelijkaardige feiten. Zijn advocaat vroeg de Brugse strafrechter om in het dossier geen extra straf meer op te leggen. Uitspraak op 14 november.