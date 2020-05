Poolse ambassadeur schenkt rubberen mondmaskers aan Tielts ziekenhuis Sam Vanacker

28 mei 2020

15u20 0 Tielt De Poolse ambassadeur Artur Orzechowski heeft donderdag een bezoek gebracht aan het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt. De ambassadeur had honderd herbruikbare rubberen mondmaskers bij die gemaakt werden in de Tieltse zusterstad Szamotuly.

De Poolse mondmaskers zien er anders uit dan de klassieke mondkapjes die we ondertussen in België gewend zijn. Het gaat om zware rubberen maskers met een grote luchtfilter vooraan, qua bescherming vergelijkbaar met een FFP3-masker. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Poznan en werden geproduceerd in een bedrijf in Szamotuly. De Poolse maskers zullen worden ingeschakeld in de corona-afdeling en op de afdeling Intensieve Zorgen van het ziekenhuis.

Op de herbruikbare mondmaskers die door het stadsbestuur besteld werden voor de Tieltenaars blijft het trouwens wachten. Tielt tekende een maand geleden samen met veertien andere gemeenten uit de regio in op een grote groepsaankoop. Eerder trokken de Tieltse oppositiepartijen daarover ook al aan de alarmbel. Voor de levering werd gemikt op de tweede helft van mei, maar het blijft wachten op witte rook. Niet alleen Tielt wacht op de maskers. Onder andere Pittem en Lichtervelde rekenen nog op de mondmaskers. Andere gemeenten namen het zekere voor het onzekere en deden naast de groepsaankoop op eigen houtje eerder al een aparte, kleinere bestelling.