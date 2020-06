Pool steelt wagens om drugsverslaving te financieren: celstraf met uitstel Wouter Hertogs

29 juni 2020

14u43 0 Tielt Een Poolse man (45) uit Tielt is veroordeeld tot 30 maanden celstraf met uitstel voor de diefstal van verschillende auto’s. Hij deed zich voor als koper om vervolgens de sleutels te stelen. Later kwam hij dan terug om met de wagen aan de haal te gaan.

Op 5 december ging de man langs bij een autoverdeler uit Asse. Hij deed zich voor als een potentiële koper en bekeek enkele modellen. In werkelijkheid wachtte hij op een onoplettendheid van de verkoper om twee autosleutels te stelen. Toen hij al vertrokken was, merkte het personeel de diefstal op en de beelden van de man werden over verschillende autoverdelers verspreid. Met succes, want een dag later bood hij zich aan in een winkel in Schoten. De politie werd verwittigd en deze kon hem meteen arresteren. Naar bewijzen was het niet lang zoeken. Een van de sleutels die hij in Asse gestolen had, bleek hij op zak te hebben. De man bekende dan ook meteen dat hij dit trucje al meermaals gedaan had.

“Ik had geld nodig door mijn drugsverslaving”, gaf hij als verklaring aan. Na vier maanden voorhechtenis mocht hij na betaling van de borgsom de gevangenis verlaten. “Nu gaat alles beter met mij. Het was echt fout wat ik gedaan heb”, sloeg hij mea culpa. De rechter besloot hem niet terug naar de cel te sturen en sprak de volledige straf met uitstel uit. Wel moet hij zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem.