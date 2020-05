Politie zoekt identiteit van Pools sprekende man met geheugenverlies VHS

16u06 10 Tielt In de hoop hem met eventuele familie te kunnen herenigen en gepaste begeleiding te kunnen voorzien, is de politie op zoek naar de identiteit van een man met geheugenverlies. Die werd op 7 mei aangetroffen in Tielt.

De man in kwestie, die alleen Pools spreekt, gaf een verwarde indruk en doolde rond op straat. Hij was op zoek naar sigaretten en sprak daarover passanten aan. De politie stelde vast dat de man niks op zak had dat kon leiden tot zijn identificatie. De inzet van een tolk bracht ook geen zoden aan de dijk. Contact met de Poolse ambassade leverde evenmin bruikbare informatie op. De onbekende man wordt sindsdien opgevangen, het Sociaal Huis volgt zijn dossier op. Intussen probeert de politie verder om zijn identiteit te achterhalen. Een oproep naar het grote publiek kan daarbij helpen.

Gekleed in blauw

De onbekende man is ongeveer 45 jaar oud. Hij is 1m70 groot en normaal gebouwd. De man heeft een baard en kort, grijzend haar. Toen hij werd aangetroffen, droeg hij een blauwe jeansbroek, een lichtblauw T-shirt en blauwe veiligheidsschoenen. Wie informatie heeft over de man, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800-30 300.