Politie waarschuwt voor oplichting via Messenger: daders gebruiken vertrouwde profielfoto VHS

12 juli 2019

12u15 23 Tielt Oplichting via het internet, het is schering en inslag. Nu komt ook vanuit de politie van de zone Regio Tielt een waarschuwing, voor een variante die via Messenger verloopt. “Eén raad: als iets er verdacht uitziet, reageer dan niet”, klinkt het.

“Het gevaarlijke aan dergelijke soort van oplichting is dat je riskeert er relatief makkelijk in te trappen”, weet commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt. “Een potentieel slachtoffer krijgt via Messenger een bericht waarin hun gsm-nummer wordt gevraagd. Te oordelen aan de profielfoto die aan het bericht is gelinkt, lijkt het van een vriend te komen. Die ‘vriend’ laat weten dat hij of zij wil deelnemen aan een wedstrijd en daarvoor je nummer nodig heeft. Als potentieel slachtoffer lees je dat je ‘vriend’ ook een code nodig heeft die - toevallig toch - kort na een sms in de inbox van het slachtoffer belandt. Vanaf dan is het gevaarlijk. Wie op de code klikt, geeft onbewust de toestemming voor een financiële transactie. De slachtoffers worden met andere woorden bestolen via hun gsm. Ook in onze zone hebben we al meldingen gekregen van dergelijke vorm van oplichting. In één enkel geval werd zelfs iemand benaderd via Instagram.” Feraux raadt aan om nooit te reageren op dergelijke vragen. “Als het ook maar enigszins verdacht lijkt, blijf er dan vanaf. En als je dan toch bestolen wordt, doe dan aangifte bij de politie.”