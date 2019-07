Politie waarschuwt: oplichters actief op Messenger VHS

12u15 78 Tielt De politie van de zone Regio Tielt waarschuwt voor oplichters die werken via Messenger. “Als een bericht verdacht lijkt, reageer er dan niet op”, laat commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt weten.

Wie een bericht krijgt met de vraag om zijn gsm-nummer te geven, is best waakzaam. Oplichters gebruiken profielfoto’s van vrienden om vertrouwen te wekken en sturen je vervolgens een code. “Wie erop klikt, geeft onbewust de toestemming voor een financiële transactie”, vertelt commissaris Filip. “De slachtoffers worden bestolen via hun gsm. Ook in onze zone hebben we al meldingen gekregen van dergelijke vorm van oplichting. In één enkel geval werd zelfs iemand benaderd via Instagram.” Feraux raadt aan om nooit te reageren op dergelijke vragen. “Als het ook maar enigszins verdacht lijkt, blijf er dan van af. En als je dan toch bestolen wordt, doe dan aangifte bij de politie.”