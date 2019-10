Pluimveebedrijf in Hernestraat wil capaciteit verdubbelen SVR/VDI

18 oktober 2019

14u19 4 Tielt Het pluimvee- en varkensbedrijf van Steven Van Vynckt in de Hernestraat in Kanegem heeft plannen voor twee nieuwe kippenstallen, waarmee de capaciteit van het bedrijf meer dan verdubbelt. Het openbaar onderzoek rond de uitbreiding loopt nog tot 2 november.

Op dit moment heeft het bedrijf een capaciteit van 84.500 slachtkippen en 344 varkens. Het bedrijf wil meer plaats voor kippen en heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van twee nieuwe stallen en zes nieuwe voedersilo’s, wat de capaciteit van het bedrijf op 184.000 kippen en 250 varkens zou brengen. De plannen werden donderdagavond toegelicht tijdens een infovergadering. De stallen worden uitgerust met de modernste technieken en er komt een groenscherm, maar de geurhinder zal in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf wel toenemen, al is er in die omgeving weinig tot geen bewoning waardoor de regels met betrekking tot afstand van woongebieden gerespecteerd blijven. Ook het aantal transporten van en naar het bedrijf zal stijgen.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 1 november. De plannen liggen tot die tijd ter inzage bij de dienst Omgeving van de Stad Tielt.