Plantjesverkoop Kom Op Tegen Kanker dit jaar uitsluitend online Sam Vanacker

04 september 2020

11u29 0 Tielt Vrijwilligers van CD&V Tielt gaan traditioneel elk jaar op pad om azalea’s te verkopen voor Kom Op Tegen Kanker, maar door de coronamaatregelen kiest Kom Op Tegen Kanker voor het eerst in 25 jaar voor een onlineverkoop.

“Het wordt een uitdaging om de azalea’s dit jaar aan een nieuwe eigenaar te helpen, maar online werken maakt het bestellen en betalen van plantjes veilig. We zijn dan ook blij dat we ook terug onze schouders onder dit project kunnen en mogen steken”, aldus de CD&V-afdeling van Tielt. Bestellen kan door voor 20 september naar www.plantjesweekend.be te surfen. Voor een plantje betaal je 7 euro. Wie liever een persoonlijke bestelling plaatst kan contact opnemen met Klaas Carrette op 0473/83.62.26 of Ines Dehullu op 0477/53.06.90 of kan bestellen via info@tielt.cdenv.be. Bestellingen kunnen aan huis geleverd worden.